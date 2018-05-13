بالفيديو.. سرقة مخطوطات أقدم كنيس يهودي في سوريا

أفادت وسائل إعلام تركية السبت بأن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بسرقة وتهريب مخطوطات تعود لأقدم كنيس يهودي في سوريا.

وفي التفاصيل، فقد ألقت الشرطة التركية القبض على شخصين من أصل خمسة تم ضبطهما في ولاية بلجيك شمال غربي تركيا، أثناء محاولتهما تهريب نسختين قديمتين من التوراة يعود تاريخهما إلى ما قبل الميلاد.

وفي حين تداول نشطاء سوريون فيديو للحظة ضبط الآثار المهربة، أشاروا إلى أن المتورطين عناصر في #فيلق_الرحمن

Turkish police find the stolen ancient Torah scrolls from Jobar Synagogue (Damascus). Three of the thieves were fighters with Faylaq al-Rahman who previously controlled Jobar. Opposition armed groups continued the regime's tradition of looting Syria's treasures. pic.twitter.com/K32r7mwhUL — Ibrahim al-Assil إبراهيم الأصيل (@IbrahimAlAssil) May 11, 2018

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد حاول الموقوفان بيع النسختين المنقوشتين على جلد غزال، والمطرزتين بالذهب وأحجار الزمرد والياقوت، بمبلغ 8 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل 2 مليون دولار أميركي.

وتعود تلك المخطوطات إلى كنيس "إيلياهو هنافي" ( إيليا النبي - إلياس) الواقع في حي #جوبر الدمشقي، الذي يعتبر من أقدم الكنس (المعابد) التابعة لليهود من العالم.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان أفاد قبل أسابيع أن التوتر تصاعد بين مهجرين من الغوطة الشرقية والمجلس المحلي لحي جوبر من جهة، وفيلق الرحمن وقيادته من جهة أخرى، إثر اتهامات من قبل الأول لفيلق الرحمن، ببيع المخطوطات والآثار التي أخرجت من الكنيس اليهودي في حي جوبر، ونقلها إلى تركيا، بتنسيق مسبق مع قيادة فيلق الرحمن، التي اصطحبت الآثار معها من جوبر خلال خروجها على متن حافلات التهجير من جوبر وزملكا وعربين نحو الشمال السوري.

وبحسب رويترز يبلغ عمر هذا المعبد اليهودي 2000 عام، ويعد واحدا من أقدم المعابد اليهودية في العالم.