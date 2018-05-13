سوريا .. انطلاق الجولة التاسعة من محادثات أستانا غداً

تنطلق غداً الاثنين الجولة التاسعة من المحادثات حول الأزمة السورية في العاصمة الكازاخية #أستانا.

وأكدت الخارجية الكازاخية مشاركة جميع الأطراف المعنية بالحل السياسي للأزمة السورية في الجولة التاسعة من المحادثات.

ويعدّ اجتماع أستانا المرتقب الأول بين ممثلي المعارضة السورية والنظام منذ مؤتمر سوتشي للحوار الوطني الذي نظمته موسكو في كانون الثاني/يناير الماضي، والتي سيحضرها أيضاً المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن "أستانا 9" ستبحث توحيد الجهود الرامية إلى الهزيمة النهائية لتنظيم #داعش، ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، ومناطق تخفيف التوتر، مشيراً إلى أن الجانب الروسي سيمثله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين.

ومن المقرر تخصيص اليوم الأول من أعمال الجولة التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران، لإجراء مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف، تمهيداً لعقد الجلسة العامة الثلاثاء، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.