كازاخستان.. انطلاق "محادثات أستانا" حول سوريا

أفادت مصادر "العربية"، الاثنين، أن الجولة التاسعة من #محادثات_أستانا حول الأزمة السورية قد انطلقت، بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالحل السياسي.

ويعد هذا الاجتماع اليوم الأول بين ممثلي #المعارضة السورية والنظام منذ مؤتمر سوتشي للحوار الوطني، الذي نظمته موسكو في يناير/ كانون الثاني الماضي، وسيحضر أيضاً المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

وعلى الرغم من أن الخارجية الكازاخية قد أكدت في وقت سابق، الأحد، مشاركة جميع الأطراف المعنية بالحل السياسي للأزمة السورية في الجولة التاسعة من المحادثات، إلا أنها أعلنت الاثنين عدم مشاركة الوفد الأميركي، في ظل حضور ممثلين عن الجامعة العربية للمرة الأولى.

وقد أعلن المكتب الصحافي في وزارة الخارجية الكازاخستانية عن بدء المفاوضات في أستانا، قائلاً إن محادثات ثنائية وثلاثية بدأت في إطار عملية أستانا بمشاركة وفود من جميع الدول الضامنة".

كما أعلنت الخارجية الكازاخية أن واشنطن امتنعت عن إرسال وفد بصفة مراقب للمشاركة في جولة أستانا الخاصة بسوريا. وقال جايناكوف للصحافيين: "الوفد الأميركي امتنع عن المشاركة في الجولة الحالية من المفاوضات حول سوريا في أستانا"، مشيرا إلى أنه لا يعرف سبب الامتناع.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن "أستانا 9" سيبحث توحيد الجهود الرامية إلى الهزيمة النهائية لتنظيم #داعش، ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، ومناطق تخفيف التوتر، مشيراً إلى أن الجانب الروسي سيمثله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين.

ومن المقرر تخصيص اليوم الأول من أعمال الجولة التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران، لإجراء مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف، تمهيداً لعقد الجلسة العامة الثلاثاء، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.