منظمات سورية تدعو لوقف إطلاق النار قبل كأس العالم

دعت منظمات من المجتمع المدني السوري الاثنين #روسيا إلى ضمان وقف إطلاق نار شامل في البلاد قبل انطلاق #كأس_العالم لكرة القدم الذي تستضيفه ابتداء من منتصف الشهر المقبل.

وأطلق تحالف "نحن هنا"، الذي يضم منظمات من المجتمع المدني العاملة في سوريا والخارج، حملة بعنوان "كأس العالم للسلام" دعت فيها الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين وزعماء العالم إلى العمل على تطبيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار في سوريا.

وقال مدير منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" بسام الأحمد "في وقت تتوجه أنظار العالم إلى كرة القدم في روسيا، تتواصل الحرب في سوريا لتدمر حياة الناس وتكبد الرجال والنساء والأطفال الكثير من المعاناة".

واعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة "النساء الآن" ماريا العبدة أن "كأس العالم بالنسبة لروسيا هو "مباراة الأحلام"، لكن في سوريا ليس هناك سبب للحلم".

وأضافت: "سيمر كأس العالم بالنسبة لمئات آلاف المدنيين الأبرياء مرور الكرام طالما القتال يتواصل والقذائف تتساقط".

وكتبت الحملة على صفحتها على #فيسبوك: "بدأ العد التنازلي لكأس العالم في روسيا. الهدف الأهم للبعض هو رفع الكأس. ولكن السوريين يحلمون بالجائزة الكبرى. العدالة والحرية والسلام". كما نشرت فيديو لإلقاء الضوء على معاناة السوريين منذ كأس العالم السابق في العام 2014.

وخلال الحملة العسكرية في #الغوطة_الشرقية، التي شكلت لسنوات معقل الفصائل المعارضة الأبرز قرب دمشق، دعت منظمات حقوقية وإغاثية معارضة في آذار/مارس الدول الغربية إلى التهديد بمقاطعة كأس العالم.

ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم الذي تستضيفه روسيا للمرة الأولى في 14 حزيران/يونيو.