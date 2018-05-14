صور جديدة لضربات إسرائيل في سوريا.. وأضرار بمطار دمشق

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صوراً التقطتها الأقمار الصناعية، للضربات التي نفذتها إسرائيل في سوريا في العاشر من مايو.

وأظهرت الصور مطار العاصمة السورية #دمشق، وبعض الأضرار أو "الاختلافات" التي بدت في الصور، في إشارة للأضرار التي لحقت بالمطار، بحسب إسرائيل.

إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال أن الصور تظهر المطار قبل وبعد، وتوضح بالتالي الأضرار التي لحقت به.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحرس الثوري الإيراني يتخذ من الغرفة الزجاجية أو ما يعرف بالـ "The Glasshouse" في المطار، مقراً لخلية تعمل تحت إمرة الجنرال الإيراني حسين كاني للإشراف على العمليات بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل كانت ضربت ليل الأربعاء الخميس 10 مايو عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا رداً على إطلاق صواريخ نسبته إلى إيران، وبتوجيه من قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ضد مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، بحسب ما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في حينه.

واستهدفت العملية التي تمت ليلاً، والتي تعتبر من بين الأهم للجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة والأكبر ضد أهداف إيرانية، مصدر إطلاق صواريخ ومنشآت استخباراتية ولوجستية ومستودعات، بحسب ما أعلن اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس .

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد استهدفت الغارات، عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا، وهي كالآتي:

* مواقع لتخزين أسلحة تابعة لفيلق القدس في #مطار_دمشق الدولي

* مواقع استخبارية إيرانية يتم تفعيلها من قبل #فيلق_القدس

* مقرات قيادة لوجستية تابعة لفيلق القدس

* مجمع عسكري ومجمع لوجيستي تابعيْن لفيلق القدس في #الكسوة . يذكر أن غارات استهدفت قبل يومين أيضاً مصنعاً في الكسوة

* معسكر إيراني في سوريا شمال دمشق

* أنظمة ومواقع استخبارات تابعة لفيلق القدس

* موقع استطلاع ومواقع عسكرية ووسائل قتالية في منطقة فك الاشتباك