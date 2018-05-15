طاولة أستانا تتسع.. مناطق جديدة في خفض التصعيد

بدأ مفاوضون من إيران وروسيا وتركيا اجتماعاً في العاصمة الكازاخية #أستانا للبحث في إعادة إحياء اتفاق خفض التصعيد بعد ستة أشهر على توقيعه.

ويتداول المجتمعون إمكانية توسيع هذه المنطقة إلى الجنوب السوري في محاذاة المواقع الإسرائيلية.

ويضم اللقاء الدول الضامنة، أي روسيا وإيران وتركيا بحضور وفد من النظام، وآخر من فصائل معارضة مدعومة من تركيا.

ويبحث اللقاء ضم منطقة جنوب غربي سوريا أو المناطق المحاذية للجولان المحتل والأردن وبعض أجزاء من الحدود مع لبنان إلى مناطق خفض التصعيد

وبدأ العمل بمناطق خفض التصعيد العام الماضي في محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية، وحلب، وحماة، وحمص، والغوطة الشرقية لدمشق، إضافة إلى منطقتي درعا والقنيطرة. لكن مناطق مثل غوطة دمشق، وأرياف حمص شهدت خرقا لوقف النار وتقدم قوات النظام والسيطرة عليها بعد تهجير سكانها.

وستبحث الدول الضامنة لمسار أستانا أيضاً تطوير وتمديد مناطق خفض التصعيد بعد انقضاء مهلة 6 أشهر على توقيع الاتفاق بشأنها.