بوتين: سفننا في "المتوسط" متأهبة بسبب التهديدات بسوريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن سفناً عسكرية روسية مزودة بصواريخ "كاليبر" الموجهة ستكون في حالة تأهب دائم في البحر المتوسط.

وفي كلمة أمام القيادة العسكرية العليا خلال اجتماع في منتجع سوتشي قال بوتين إن نشر السفن جاء نتيجة "التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائماً في سوريا".

وأضاف بوتين: "هذا العام.. وبسبب التهديد الإرهابي المستمر في سوريا، سفننا المزودة بصواريخ كروز ستقوم بدوريات في البحر المتوسط بشكل مستمر".

يذكر أن روسيا تدخلت عسكرياً في الحرب بسوريا منذ سبتمبر/أيلول 2015 ودعمت ميدانياً النظام السوري، مما ساعده على استعادة نصف مساحة سوريا.

وأثنى بوتين على "التحركات الدقيقة والمنسقة جيداً التي قامت بها سفن وغواصات روسيا خلال العمليات بسوريا"، مشيراً إلى أن هذا التنسيق أدى لتكبيد الطرف الآخر خسائر كبيرة.

يذكر أن لروسيا في سوريا قاعدة عسكرية بحرية في طرطوس وأخرى جوية في حميميم.