الكرملين: الأسد سافر لروسيا والتقى بوتين بسوتشي

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس النظام السوري بشار #الأسد في سوتشي، جنوب روسيا، الخميس، حسب ما أعلن الكرملين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "جرت محادثات معمقة" بين الرجلين اللذين التقيا للمرة الأخيرة في 11 كانون الأول/ديسمبر في قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

وأضاف الكرملين أن الأسد أبلغ بوتين بأن الوضع في سوريا يتجه أكثر نحو الاستقرار. وقد ناقشا أيضا الخطوات الثنائية القادمة.

وقال بوتين خلال لقائه الأسد: "لقد اتفقنا على خطوات مشتركة في مكافحة الإرهاب"، حسب تعبيره. وأضاف أن قوات الأسد تمكنت من "تحقيق انتصارات هامة، ما وفّر ظروفاً جيدة لإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية".

وشدد بوتين على أن الوضع في سوريا "ملائم لتفعيل العملية السياسية"، واعتبر أن هذه العملية ستساعد في انسحاب "القوات المسلحة الأجنبية" من سوريا. ونقل بيان أصدره الكرملين عن بوتين قوله "مع بداية العملية السياسية في أكثر مراحلها نشاطا، ستنسحب القوات المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية".

وأكد بوتين أن المقاتلين "قد استسلموا وسلموا أسلحتهم في مناطق مهمة في سوريا ما مكّن من إعادة بناء البنية التحتية".

من جانبه أكد الأسد أن "الاستقرار سيتحسن" وستواصل قواته "مكافحة الإرهاب لفتح الباب أمام المسار السياسي لتسوية الأزمة"، حسب زعمه.

واعتبر أن "الانتصارات العسكرية تساعد على استقرار الأوضاع وتفسح المجال لعودة اللاجئين إلى ديارهم".

في سياق آخر، رحب بوتين بقرار الأسد إرسال ممثلي النظام للمشاركة في أعمال لجنة الدستور "التي ستضع القانون الأساسي لسوريا"، وأعلن أن "موسكو ستدعم هذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي اتخذت في مؤتمر سوتشي".