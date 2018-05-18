تلفزيون الأسد: دوي انفجارات قرب مطار حماة

المصدر: بيروت - رويترز، فرانس برس

قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن دوي انفجارات سمع قرب مطار حماة اليوم الجمعة. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سلسلة من الانفجارات وقعت قرب مطار #حماة العسكري وسمعت في مدينة حماة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الانفجارات وقعت "في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في المطار" قرب مدينة حماة.

وأورد المرصد أنه "لم ترد معلومات إلى الآن عن أسباب الانفجارات"، مشيراً إلى أنها "تسببت بتصاعد أعمدة الدخان في محيط وأطراف مدينة حماة".

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى "سماع دوي انفجارات في محيط مطار حماة".

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت #إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية في سوريا كان آخرها ليلة التاسع والعاشر من أيار/مايو، حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات الأهداف "الإيرانية" رداً على هجوم صاروخي قالت أيضاً إنه "إيراني" على الجولان المحتل.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب الله في سوريا، لكن الاستهداف طال مؤخراً مواقع يتواجد فيها إيرانيون.