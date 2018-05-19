لافروف: مهمة روسيا في سوريا لم تنتهِ

شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريحات صحافية، الجمعة، على أن مهمة القوات الروسية في سوريا لم تنتهِ بعد، لذلك لن تنسحب.

وقال لافروف رداً على سؤال حول الفترة التي تخطط روسيا للبقاء خلالها في سوريا، إن العسكريين الروس منتشرون في هذه البلاد منذ العام 2015 "بدعوة من الحكومة الشرعية، التي توجهت إلى روسيا بطلب مساعدة لإحلال الاستقرار للوضع في البلاد، وخلق ظروف ملائمة للتسوية السياسية للأزمة الحادة المستمرة".

وأوضح قائلاً: "في ديسمبر 2017، سحب الجزء الكبير من المجموعة العسكرية الروسية، لكن مهمة روسيا في سوريا لم تنتهِ".

إلى ذلك، ختم قائلاً: "وجودنا في سوريا سيستمر طالما تحتاج إليه القيادة السورية الشرعية"، في إشارة إلى النظام السوري.