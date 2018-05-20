القنيطرة.. قصف إسرائيلي لمواقع ميليشيا إيران وحزب الله

أفادت أنباء عن قصف إسرائيلي طال مراكز لحزب الله في سوريا. وذكرت وكالة الأناضول، نقلاً عن مصادر محلية في #الجولان، بأن دبابات إسرائيلية متمركزة في الجولان المحتل قصفت صباح الأحد مواقع تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، تحديداً في مناطق التلول الحمر شمال #القنيطرة.

وفي سياق متصل، سمع فجر الأحد دوي انفجارات في مطار دير الزور العسكري شرق سوريا، يعتقد أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي، وهي منطقة كذلك تضم أعداداً كبيرة من الميليشيات التابعة لإيران.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من قبل النظام السوري بخصوص الحادثتين، كما لم يتبين حجم الخسائر في كلا الموقعين.

ودأبت إسرائيل في الآونة الأخيرة، على استهداف عدد كبير من مواقع النظام والقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها في سوريا.