انتشار فرنسي في مناطق الأكراد.. 6 مدافع قرب دير الزور

أفادت مصادر محلية لوكالة "الأناضول" بأن جنوداً فرنسيين نشروا بطاريات 6 مدافع قرب قرية "باغوز"، الخاضعة لسيطرة وحدات الحماية الكردية بمحافظة دير الزور.



كما نشرت القوات الفرنسية مزيداً من تعزيزاتها العسكرية في مناطق منبج والحسكة وعين عيسى والرقة، بحسب المصادر ذاتها.

وشهدت مناطق سيطرة وحدات الحماية الكردية في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في عدد القوات الفرنسية، التي دخلت من العراق، حيث شوهدت عشرات من المصفحات تحمل جنودا أثناء تجولها في مدينة منبج شرق محافظة حلب.

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين قوات النظام وتنظيم داعش دخل حيز التنفيذ السبت في جنوب دمشق، تمهيداً لاتفاق حول إخلاء عناصر التنظيم منها.

وأشار المرصد إلى أن وقف إطلاق النار يشكل مقدمة لإجلاء عناصر داعش، الذي سيبدأ خلال الأيام القليلة القادمة إلى البادية السورية استناداً إلى اتفاق سابق تم التوصل إليه قبل بدء هجوم قوات النظام.

إلا أن النظام نفى هذه الأنباء، مؤكداً أن ما يتم تناقله غير دقيق.