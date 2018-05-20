تفجيرات قاعدة حماة.. حصيلة القتلى ترتفع لـ28

قُتل 28 عنصراً من قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له في سلسلة انفجارات ضخمة وقعت الجمعة في قاعدة حماة الجوية في وسط سوريا، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.

وهزّت انفجارات ضخمة الجمعة مستودعات للذخيرة والوقود في مطار حماة العسكري الواقع إلى الغرب من مدينة حماة، بحسب المرصد.

وقال المرصد اليوم: "ارتفع إلى 28 على الأقل عدد عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها من الجنسية السورية"، وكان قد أشار حينها إلى سقوط 11 قتيلاً.

وأصيب العشرات أيضاً بجروح، وفق المرصد الذي أشار إلى أن عدد القتلى مرجح للارتفاع بسبب وجود مفقودين وجرحى في حالات خطرة.

كما لفت مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى احتمال سقوط ضحايا من جنسيات أخرى، نظراً لانتشار مقاتلين من إيران وحزب الله هناك.

إلا أن غرفة العمليات المشتركة لحلفاء النظام السوري نفت مقتل أي من عناصرها في الانفجارات.

ولم تُعرف أسباب الانفجارات، إلا أن عبد الرحمن رجح أن تكون "ناتجة عن خلل فني"، وتسببت بتصاعد أعمدة الدخان الأسود في محيط وأطراف مدينة حماة.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية في سوريا كان آخرها ليلة التاسع والعاشر من أيار/مايو، حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات الأهداف "الإيرانية" رداً على هجوم صاروخي قالت أيضاً إنه "إيراني" على الجولان المحتل.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية للنظام السوري أو لحزب الله في سوريا، لكن الاستهداف طال مؤخراً مواقع يتواجد فيها إيرانيون.