فضيحة بالصور.. جيش الأسد ينهب مخيم اليرموك

نشر ناشطون معارضون لنظام الأسد على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر صوراً لقوات تابعة لجيش النظام السوري وهي تقوم بسرقة منازل أحياء #مخيم اليرموك في محيط العاصمة #دمشق.

وتظهر الصور عناصر قوات الأسد وهم ينقلون أثاثا، وأدوات منزلية، وأجهزة كهربائية، ويضعونها في سيارات نقل.

وهذه ليست المرة الأولى، فبحسب ناشطين أكدوا أن جيش الأسد اعتاد على سرقة ونهب كل المناطق التي تخضع لسيطرته في سوريا، وهو ما يطلق عليه السوريون مصطلح "تعفيش"، وهو مصطلح شاع منذ بداية الحرب.

وكانت العديد من مناطق سوريا التي عادت لسيطرة النظام قد تعرضت لـ"التعفيش" حيث سرق ونهب جيش النظام كل ما بداخلها في محافظات حمص وحلب وريف دمشق.

وكانت #الأمم_المتحدة قد أجلت نحو 400 شخص من #مخيم_اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب #دمشق إلى قلعة المضيق بمحافظة حماة، وذلك بموجب اتفاق محلي تم التوصل إليه.

طريقة تحميل البراد على طريقة الجيش الباسل .

١- ثبت قضيبين من الحديد القاسي على الجزء الخلفي من الدراجة.

٢- يثبت البراد بحبلة طويلة من الخلف، مع الإلتزام بسرعة لا تتجاوز ٧٠ كم في الساعة.

٣- وزن البراد يعادل وزن شخص متوسط الحجم (٧٠-٨٠ كغ).

٤- طبعا البرادت شغل مخيم اليرموك أستعارة . pic.twitter.com/ya2R3BTgF0 — مصطفىَ الحوراني (@al_Hoorane) May 22, 2018

فيما كانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أعلنت سابقا أن جيش النظام "طرد" عناصر تنظيم داعش من منطقة الحجر الأسود في جنوب دمشق.

وقاتل جيش النظام وحلفاؤه لأسابيع لانتزاع جيب صغير لتنظيم داعش في الحجر الأسود ومخيم اليرموك المجاور للاجئين الفلسطينيين، اللذين كانا يشكلان آخر منطقة خارج سيطرة النظام في العاصمة أو حولها.