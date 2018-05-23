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فضيحة بالصور.. جيش الأسد ينهب مخيم اليرموك

المصدر: دبي - العربية.نت
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نشر ناشطون معارضون لنظام الأسد على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر صوراً لقوات تابعة لجيش النظام السوري وهي تقوم بسرقة منازل أحياء #مخيم اليرموك في محيط العاصمة #دمشق.

وتظهر الصور عناصر قوات الأسد وهم ينقلون أثاثا، وأدوات منزلية، وأجهزة كهربائية، ويضعونها في سيارات نقل.

وهذه ليست المرة الأولى، فبحسب ناشطين أكدوا أن جيش الأسد اعتاد على سرقة ونهب كل المناطق التي تخضع لسيطرته في سوريا، وهو ما يطلق عليه السوريون مصطلح "تعفيش"، وهو مصطلح شاع منذ بداية الحرب.

وكانت العديد من مناطق سوريا التي عادت لسيطرة النظام قد تعرضت لـ"التعفيش" حيث سرق ونهب جيش النظام كل ما بداخلها في محافظات حمص وحلب وريف دمشق.

وكانت #الأمم_المتحدة قد أجلت نحو 400 شخص من #مخيم_اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب #دمشق إلى قلعة المضيق بمحافظة حماة، وذلك بموجب اتفاق محلي تم التوصل إليه.

فيما كانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أعلنت سابقا أن جيش النظام "طرد" عناصر تنظيم داعش من منطقة الحجر الأسود في جنوب دمشق.

وقاتل جيش النظام وحلفاؤه لأسابيع لانتزاع جيب صغير لتنظيم داعش في الحجر الأسود ومخيم اليرموك المجاور للاجئين الفلسطينيين، اللذين كانا يشكلان آخر منطقة خارج سيطرة النظام في العاصمة أو حولها.

كلمات دالّة

#مخيم اليرموك, #تويتر, #دمشق, #مخيم, #الأمم المتحدة

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