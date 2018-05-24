سوريا.. ضربة صاروخية تستهدف مطار الضبعة العسكري

أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، مساء الخميس، بسماع دوي انفجارات في محيط #مطار_الضبعة العسكري في ريف #حمص .

وذكرت الوكالة بأن "أحد المطارات العسكرية في المنطقة الوسطى تعرض لعدوان صاروخي معاد وتصدت وسائل الدفاع الجوي للعدوان ومنعته من تحقيق أهدافه".

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام باشتعال النيران في محيط المطار العسكري في ريف حمص إثر استهدافه بأربعة صواريخ.

وعلى الرغم من أن مصدر الضربات لا يزال مجهولاً، إلا أن #إسرائيل سبق أن ضربت من قبل أهدافا في البلاد عدة مرات خلال الحرب، مستهدفة قوات النظام السوري و #حزب_الله ، ومواقع وصفتها بأنها مدعومة من إيران. وتخشى إسرائيل من أن تحول إيران وحزب الله الذي تدعمه يسوريا إلى جبهة جديدة ضدها.

من جهتها، أحجمت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات تابعة لحزب الله وجماعات مسلحة أخرى موالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد موجودة فيمطار الضبعة العسكري. ولم يكن لدى المرصد معلومات عن سقوط ضحايا.

يأتي هذا بعد ساعات على غارات جوية استهدفت ليل الأربعاء الخميس، شرق سوريا، وقصفت مواقع عسكرية بين بلدتي البو كمال وحميمة في محافظة دير الزور، ما أدى إلى مقتل 12 مقاتلا موالياً للنظام، بحسب ما أفاد المرصد.

وفي حين اتهم إعلام النظام التحالف الدولي بتلك الغارات، نفى الناطق باسم البنتاغون الميجور أدريان رانكين غالاوي في وقت سابق الخميس الأمر، قائلاً: "ليس لدينا أي معلومات لإثبات صحة تلك التقارير التي تقول إن التحالف كان وراء الغارات".