غارات التحالف تقتل 12 من قوات الأسد شرق سوريا 

قتل 12 عنصراً على الأقل من قوات النظام، فجر الخميس، في غارات للتحالف الدولي، استهدفت مواقع عسكرية في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، إن "المنطقة المستهدفة جنوب مدينة البوكمال الحدودية للعراق تعرضت مرات عدة لهجمات من قبل تنظيم #داعش الذي يتواجد عناصره في جيب قريب في البادية السورية".

وقال إعلام النظام السوري والإعلام التابع لميليشيات #حزب_الله اللبناني في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدف مواقع لجيش النظام في صحراء سوريا، لكن مسؤوليْن عسكرييْن أميركيين نفيا أي علم لهما بشن ضربات.

وأكدت وكالة إعلام #النظام_السوري للأنباء عن مصدر عسكري وقوع الضربات.

فيما ذكرت ما تسمى بوحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله، أن الضربات وقعت قرب منشأة تعرف باسم المحطة الثانية (تي2) وتقع قرب الحدود مع العراق وعلى بعد نحو 100 كيلومتر غربي نهر الفرات حيث يدعم التحالف مقاتلين على الأرض في مواجهة تنظيم #داعش.

ونفى مسؤول عسكري أميركي أي علم له بالضربات.

وقال الكابتن بيل أوربان، وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية لرويترز "ليست لدينا أنباء عن ضربة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد أهداف أو قوات موالية للنظام السوري".

وأضاف متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) طالبا عدم ذكر اسمه "ليست لدينا معلومات تدعم هذه التقارير".