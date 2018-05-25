مطار الضبعة.. ضربات مجهولة تدكّ مستودعات لحزب الله

أفاد إعلام النظام السوري، مساء الخميس، باستهداف مطار الضبعة قرب #حمص، وفي حين لم يعرف مصدر تلك الضربات أو الأضرار والأهداف التي طالتها، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الصواريخ التي أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية على الأرجح استهدفت مستودعات أسلحة لـ #حزب_الله قرب مطار #الضبعة العسكري في منطقة حمص الخميس.

وأضاف المرصد أن "6 صواريخ أطلقت على مطار الضبعة العسكري والمنطقة المحيطة في الجزء الغربي من محافظة حمص، ضربت مخازن أسلحة حزب الله اللبناني". وتابع مرجحاً أن تكون إسرائيل هي من أطلقت الصواريخ.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية بتحليق طائرات إسرائيلية في المجال الجوي اللبناني.

وغالباً ما تستخدم الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي اللبناني لشنِّ غارات في سوريا.

من جهة أخرى نفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مشاركة قواتها أو قوات "التحالف الدولي" بقصف مطار الضبعة.

وجاء النفي في تصريح صدر عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إيريك بيهون، لوكالة "تاس" الروسية، قال فيها إن هذه الضربات ليست أميركية أو من قوات التحالف.

يذكر أن منطقة #القصير في حمص القريبة من الحدود اللبنانية تعتبر مركزاً مهماً وأساسياً لحزب الله والحرس الثوري، كما تضم مستودعات أسلحة ومراكز تدريب لتلك الميليشيات.