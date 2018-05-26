مقتل 5 من "الخوذ البيضاء" بهجوم على مركزهم في حلب

أعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" مقتل خمسة من عناصرها في هجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم السبت على أحد مراكزها في محافظة #حلب، في وقت يشهد الشمال السوري مؤخراً تصاعداً في عمليات القتل والاغتيال بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوردت منظمة #الخوذ_البيضاء، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، على حسابها في "تويتر" أن "مجموعة مسلحة مجهولة داهمت مركز الدفاع المدني في بلدة تل حديا (مركز الحاضر) في ريف حلب الجنوبي وأطلقت النار مباشرة على متطوعينا، قتلت خمسة منهم وأصيب اثنان آخران بجروح".

وأكد المرصد السوري الحصيلة ذاتها لافتاً إلى أن المنطقة حيث يوجد المركز تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى.

وقال مدير مركز الحاضر أحمد الحميش لوكالة "فرانس برس" إن المجموعة "هاجمت مركز الحاضر قرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل.. وتمكن عنصران آخران من الهرب". ولم يتم التعرف على ملامح المسلحين، وفق الحميش "إذ كانوا ملثمين، وفروا بعدما سرقوا بعض العتاد وآلية للمركز ومولدات كهربائية".

ولم تتوفر معلومات حول سبب القتل، إن كان بدافع السرقة أم لأغراض سياسية.

ومنذ بدء عملهم الفعلي في سوريا في العام 2013، نشط متطوعو الدفاع المدني البالغ عددهم حاليا نحو 3700 في إنقاذ المدنيين العالقين تحت الأنقاض أو المحاصرين بين جبهات المعارك في مناطق عدة. وغالباً ما استُهدفت مراكزهم بالغارات والقصف من قبل قوات النظام، ما تسبب بمقتل أكثر من مئتين منهم وإصابة المئات بجروح.

ومن النادر أن تتعرض مراكز المنظمة لاعتداءات مماثلة. وسبق أن قتل سبعة من عناصر الدفاع المدني في آب/أغسطس برصاص مجهولين تسللوا إلى مركزهم في مدينة سرمين في محافظة إدلب.

وتتعرض المنظمة لانتقادات من قبل النظام السوري وحليفته روسيا، اللذين يعتبران أنها تعمل على تنفيذ "أجندات" غربية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس": "لا يمكن عزل هذا الحادث عن عمليات الاغتيال والقتل التي تكثفت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب وريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي المجاورين".

وأحصى المرصد مقتل 20 مقاتلاً على الأقل خلال آخر 48 ساعة في المناطق الثلاث.

وفي مدينة إدلب، قتل خمسة أشخاص جراء تفجير آلية مفخخة السبت، استهدفت بحسب المرصد شارعاً شعبياً. وقال عبد الرحمن إن القتلى هم "مدنيان اثنان بينهما طفل، ومقاتل أوزبكي وشخصان مجهولا الهوية".

وأدى التفجير إلى تضرر مبان سكنية واحتراق سيارات كانت مركونة على جانبي الشارع.