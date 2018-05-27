القامشلي.. مظاهرات مناهضة للدور التركي في عفرين

تظاهر المئات من الأكراد السوريين، السبت، في مدينة #القامشلي شمال شرقي البلاد، تنديداً بالوجود التركي في منطقة #عفرين.

وندد المتظاهرون بتدخل #تركيا وما اعتبروه سعياً منها لإحداث تغيير ديموغرافي ممنهج في عفرين، التي تقطنها غالبية كردية، بعد أن سيطرت عليها تركيا وقوات مدعومة من قبلها في إطار عملياتها العسكرية شمال سوريا.

وسار المتظاهرون في شوارع مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، رافعين الرايات الكردية، بتدخل تركيا وسعيها إلى إحداث "تغيير ديموغرافي ممنهج" في عفرين.

وسهلت الفصائل السورية الموالية لتركيا في الآونة الأخيرة وصول آلاف النازحين ممن تم إجلاؤهم على مراحل من منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق إلى منطقة عفرين، حيث يقيمون في منازل أو مخيمات أقيمت خصيصاً لهم.

ورفع المتظاهرون صوراً لمدنيين قتلوا في الهجوم التركي على عفرين، ورددوا شعارات مناوئة للرئيس رجب طيب #أردوغان.

وبحسب الأمم المتحدة، بقي نحو 135 ألفاً من سكان المنطقة في بلداتهم وقراهم، أكثر من ثلثهم في مدينة عفرين.