مسلحون سوريون ينبشون قبوراً بحثاً عن رفات إسرائيليين

أكد مسؤول فلسطيني في #سوريا أن مسلحين نبشوا قبورا في مقبرة بمخيم لاجئين في العاصمة السورية #دمشق، بحثا عن رفات 3 جنود إسرائيليين مفقودين منذ عقود.

وذكر أنور رجا، من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، أن جثث الجنود الإسرائيليين الثلاثة المفقودين منذ حرب 1982 في لبنان نقلت إلى #سوريا بعد الحادث.

وقال إن هدف مقاتلي المعارضة هو العثور على الرفات الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، استعادت القوات السورية السيطرة على #مخيم_اليرموك للاجئين الفلسطينيين من تنظيم #داعش بعد معركة استمرت شهرا.

وقال المسؤول الفلسطيني إن داعش والمسلحين الآخرين نبشوا مقابر خلال السنوات الماضية بحثًا عن جثث الجنود الإسرائيليين.