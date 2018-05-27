مسلحون سوريون ينبشون قبوراً بحثاً عن رفات إسرائيليين

أكد مسؤول فلسطيني في #سوريا أن مسلحين نبشوا قبورا في مقبرة بمخيم لاجئين في العاصمة السورية #دمشق، بحثا عن رفات 3 جنود إسرائيليين مفقودين منذ عقود.
وذكر أنور رجا، من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، أن جثث الجنود الإسرائيليين الثلاثة المفقودين منذ حرب 1982 في لبنان نقلت إلى #سوريا بعد الحادث.
وقال إن هدف مقاتلي المعارضة هو العثور على الرفات الإسرائيلية.
والأسبوع الماضي، استعادت القوات السورية السيطرة على #مخيم_اليرموك للاجئين الفلسطينيين من تنظيم #داعش بعد معركة استمرت شهرا.
وقال المسؤول الفلسطيني إن داعش والمسلحين الآخرين نبشوا مقابر خلال السنوات الماضية بحثًا عن جثث الجنود الإسرائيليين.