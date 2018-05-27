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مسلحون سوريون ينبشون قبوراً بحثاً عن رفات إسرائيليين

المصدر: دمشق - أسوشيتد برس
مخيم اليرموك
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أكد مسؤول فلسطيني في #سوريا أن مسلحين نبشوا قبورا في مقبرة بمخيم لاجئين في العاصمة السورية #دمشق، بحثا عن رفات 3 جنود إسرائيليين مفقودين منذ عقود.

وذكر أنور رجا، من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، أن جثث الجنود الإسرائيليين الثلاثة المفقودين منذ حرب 1982 في لبنان نقلت إلى #سوريا بعد الحادث.

وقال إن هدف مقاتلي المعارضة هو العثور على الرفات الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، استعادت القوات السورية السيطرة على #مخيم_اليرموك للاجئين الفلسطينيين من تنظيم #داعش بعد معركة استمرت شهرا.

وقال المسؤول الفلسطيني إن داعش والمسلحين الآخرين نبشوا مقابر خلال السنوات الماضية بحثًا عن جثث الجنود الإسرائيليين.

كلمات دالّة

#مخيم اليرموك, #دمشق, #داعش, #سوريا

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