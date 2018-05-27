سوريا.. مقتل 4 جنود روس في اشتباكات بدير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، مقتل أربعة من جنودها في معارك ضد فصائل معارضة في سوريا وفق ما نقلت وكالة انترفاكس.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع اشتباكات مع ما وصفتهم بالإرهابيين مشيرة إلى وقوع أربعة قتلى وخمسة جرحى في صفوف جنودها فيما قتل أكثر من 40 مسلحا بحسب البيان الروسي.

من جانبه قال المرصد السوري، الأحد، أن 9 جنود روس و26 جنديا من قوات النظام قتلوا في هجمات شنها تنظيم داعش في دير الزور قبل أيام.

وذكر المرصد أن "مقاتلين من تنظيم داعش هاجموا الأربعاء رتلاً لقوات النظام وقوات روسية حليفة أثناء توقفه في نقطة جنوب غرب #الميادين، ما تسبب بمقتل 26 من قوات النظام، إضافة إلى 9 روس بينهم عسكريين ومقاتلين مرتزقة".

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيان للوزارة أن 5 عسكريين روس آخرين أصيبوا بجروح أثناء هذا الاشتباك الذي اندلع حين هاجمت من أسمتهم "عدة مجموعات إرهابية متنقلة المدفعية الحكومية السورية ليلا".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع أيضا عن مقتل 40 "إرهابيا" في معارك دير الزور.