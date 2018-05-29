فيديو.. أميركا تنسحب بسبب رئاسة نظام الأسد لمؤتمر أممي

انسحبت الولايات المتحدة اعتراضاً على تولي ممثل للنظام السوري رئاسة مؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء.

ووقف الوفد الأميركي من مقاعدهم عندما افتتح سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة حسام الدين علاء دورة المؤتمر.

وكان السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح روبرت وود قال للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستنسحب اعتراضا على تولي النظام السوري رئاسة المؤتمر.

وذكر أن واشنطن لا تريد مقاطعة فترة الرئاسة التي تستمر أربعة أسابيع لكنها تريد محاسبة النظام السوري على استخدامه أسلحة كيمياوية.