واشنطن: ترؤس سوريا مؤتمراً لنزع السلاح "مهزلة"  

أعلن السفير الأميركي لدى #الأمم_المتحدة في جنيف الثلاثاء أن ترؤس الحكومة في سوريا لمؤتمر المنظمة الدولية حول نزع الأسلحة يعتبر "مهزلة". وغادر السفير القاعة لفترة وجيزة خلال إلقاء المندوب السوري خطابه الافتتاحي.

وقال السفير روبرت وود لوكالة فرانس برس إن "وجود سوريا هنا مهزلة، من غير المقبول أن يترأسوا هذه الهيئة. ليس لديهم لا السلطة المعنوية ولا المصداقية للقيام بذلك".

وهدد وود قائلا: "سننسحب في مرحلة ما صباح اليوم وسنتخذ تحركات أخرى ستشهدونها خلال فترة رئاسة سوريا".

وذكر أن #واشنطن لا تريد مقاطعة فترة الرئاسة التي تستمر 4 أسابيع لكنها تريد محاسبة سوريا على استخدامها أسلحة كيمياوية.