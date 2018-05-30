اتفاق تركي أميركي على خطة من 3 خطوات بشأن منبج

ذكرت وكالة "رويترز"، الأربعاء، أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على خطة من 3 خطوات، بشأن منبج السورية.

ويقضي الاتفاق، الذي نشرت جزءاً منه "رويترز" أن "المسلحين الأكراد يغادرون منبج خلال 30 يوماً إذا وقع اتفاق يوم 4 يونيو".

كذلك، تبدأ القوات الأميركية والتركية عملية إشراف مشتركة في منبج خلال 45 يوماً إذا وقع الاتفاق يوم 4 يونيو.

ووافقت واشنطن وأنقرة على تشكيل إدارة محلية في منبج خلال 60 يوماً، إذا تم التوصل لاتفاق يوم 4 يونيو أيضاً.

والأربعاء، أعلن وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، أن خططاً لخارطة طريق في مدينة منبج، الواقعة شمال سوريا، قد تنفذ قبل نهاية الصيف إذا توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق.

وقال تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة خبر التلفزيونية، إن القوات التركية والأميركية ستسيطر على منبج لحين تشكيل إدارة جديدة في المنطقة بموجب تفاهم مع واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة وتركيا قد ذكرتا، في وقت سابق من الشهر الحالي، أنهما اتفقتا على "خارطة طريق" للتعاون من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منبج، الخاضعة لسيطرة الأكراد، والتي أصبحت مصدر خلاف بين العضوين في حلف شمال الأطلسي.