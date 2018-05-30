تركيا: الخطط بشأن منبج قد تنفذ قبل نهاية الصيف

أعلن وزير خارجية #تركيا، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، أن خططاً لخارطة طريق في مدينة #منبج، الواقعة شمال سوريا، قد تنفذ قبل نهاية الصيف إذا توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق.

وقال تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة خبر التلفزيونية، إن القوات التركية والأميركية ستسيطر على منبج لحين تشكيل إدارة جديدة في المنطقة بموجب تفاهم مع واشنطن.

وكانت #الولايات_المتحدة وتركيا قد ذكرتا، في وقت سابق من الشهر الحالي، أنهما اتفقتا على "خارطة طريق" للتعاون من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منبج، الخاضعة لسيطرة الأكراد، والتي أصبحت مصدر خلاف بين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

موضوع يهمك أعلنت #الولايات_المتحدة الأميركية و #تركيا ، الجمعة، أنهما اتفقتا على "خارطة طريق" للتعاون من أجل ضمان الأمن والاستقرار... خارطة طريق أميركية تركية للتعاون في منبج السورية سوريا

وقالت وزارة الخارجية التركية والسفارة الأميركية بأنقرة في بيان مشترك إن "الطرفين حددا الخطوط العريضة لخارطة طريق لتعاونهما من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منبج".

وتسيطر على مدينة منبج "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة "منظمة إرهابية" وتقول إنها فرع لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، في حين أن الولايات المتحدة، التي لديها وجود عسكري في منبج، تدعم عسكرياً هؤلاء المقاتلين الأكراد في الحرب ضد تنظيم #داعش، ما يثير غضب المسؤولين الأتراك.