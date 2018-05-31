"سوريا الديمقراطية" تهدد الأسد:الحل العسكري سيؤدي لدمار

اعتبر متحدث باسم #قوات_سوريا_الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن الحل العسكري ليس "هو الحل الذي يقدر أن يوصل لأي نتيجة".

وكان المتحدث كينو جابرييل يرد على تصريحات أدلى بها رئيس النظام السوري بشار #الأسد في مقابلة بثت اليوم قال فيها، إن قواته ستستعيد مساحات من شمال وشرق سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، سواء عن طريق المفاوضات أو بالقوة.

وقال جابرييل في رسالة صوتية لوكالة "رويترز": "أي حل عسكري بما يخص قوات سوريا الديمقراطية سوف يؤدي إلى مزيد من الخسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب السوري".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مناطق واسعة خارج سيطرة النظام السوري، لكنها تجنبت الاشتباكات المباشرة مع قوات الأسد خلال الحرب متعددة الأطراف.

واعتبر جابرييل أن "الخلاص بالنسبة للوضع السوري يأتي من خلال مفاوضات ومن خلال قبول مختلف أطراف الصراع في سوريا بالآخر والجلوس إلى طاولة المفاوضات والنقاش حول مصالح الشعب السوري وحقه في الحياة بحرية وكرامة".

وشدد على ضرورة وجود "دولة أو نظام ديمقراطي قام على أساس التعددية والمساواة والحرية والعدالة لكل الشعوب ولكل المكونات، سواء العرقية أو الاثنية أو الدينية الموجودة في سوريا".