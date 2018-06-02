النظام السوري يمدد مهلة تطبيق قانون عمراني مشبوه

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، السبت، تعديل قانون تنظيم عمراني أثار الجدل في #سوريا تضمن تمديد المهلة التي كانت محددة بشهر للمواطنين لإثبات ملكياتهم تحت طائلة مصادرتها، لتصبح سنة.

ويسمح القانون رقم 10 الذي أثار جدلا وانتقادات ووقعه رئيس النظام السوري في نيسان/أبريل، للحكومة "بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر"، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من إعلان هذه المناطق.

ويجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة أو عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة. وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، يفقدون ممتلكاتهم.

وقال المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق: "عُدلت المدة الزمنية وأصبحت سنة".

وأضاف: "من يقرأ القانون يجد أن وسائل إثبات الملكية لأي صاحب حق سهلة وبسيطة"، مشيرا الى أن السوري خارج البلاد "يستطيع تكليف أقربائه حتى الدرجة الرابعة لتثبيت الملكية".

وكان خبراء عبروا عن خشيتهم من ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، لجهة عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى الى سوريا كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، لا بل وثائقهم الشخصية أيضاً. ويضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.

وشردت الحرب المستمرة في سوريا منذ 7 سنوات أكثر من نصف السكان.

وحذرت منظمات حقوقية من أن يقف القانون حائلاً أمام عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه قد "يصل حد الإخلاء القسري".

وفي لبنان الذي يأوي قرابة مليون ونصف لاجئ سوري، أثار القانون قلق مسؤولين لبنانيين من تأثيره على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وبعث وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رسالة الشهر الماضي إلى نظيره السوري أعرب فيها عن الخشية "من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم".

وقال المعلم في هذا الصدد: "نحن نقول لا داعي للقلق ولا مبرر له، نحن الأحرص على إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وسنقدم كل التسهيلات اللازمة لمن يرغب بالعودة".