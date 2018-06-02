روسيا تفجر مفاجأة.. سحب قوات إيران من سوريا خلال أيام

بعد الأنباء عن صفقة إسرائيلية روسية، تتناول الوجود الإيراني جنوب سوريا، وعلى الرغم من نفي كل من إسرائيل وإيران على السواء الموضوع، فجرت روسيا مفاجأة الجمعة.

فقد أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، التوصل إلى اتفاق حول سحب القوات الإيرانية من جنوب غرب سوريا قرب الحدود مع إسرائيل، وتوقع تطبيقه خلال أيام قريبة.

وقال نيبينزيا، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة في مقر الأمم المتحدة بمناسبة تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو، ردا على سؤال حول ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران وإسرائيل بخصوص سحب القوات الإيرانية من جنوب غرب سوريا: "سمعت الأخبار عن ذلك وقرأت التقارير في الصحافة حول اتفاق بشأن تفريق معين للقوات جنوب غرب سوريا، وحسب علمي فإنه تم التوصل إلى اتفاق ". وأضاف: "لا يمكنني أن أقول ما إذا تم تطبيقه للتو أم لا، لكن، حسب ما فهمته، الأطراف التي عملت به راضية عنه".

كما أكد أنه "لو لم يتم تنفيذ الاتفاق حتى اليوم فسيحدث ذلك في مستقبل قريب"، بحسب ما نقلت وكالات روسية.

يذكر أن مصدر عسكري مطلع، كان أفاد في وقت سابق الجمعة، للعربية أن القوات الإيرانية وميليشيات #حزب_الله اللبناني بدأت الانسحاب من مناطق تمركزها في جنوب سوريا ودرعا. وأضاف المصدر العسكري المعارض أنه لم يبق سوى جزء بسيط من القوات، ومن المتوقع اكتمال انسحابها خلال الأيام المقبلة.

ويأتي انسحاب إيران تلبية لمطالب إسرائيلية، وتمهيدًا لصفقة روسية قد تفضي بالسماح لقوات الأسد بالسيطرة على الحدود الجنوبية مقابل إبعاد إيران.

من جانبه، دعا رئيس الوفد التفاوضي السوري نصر الحريري في مقابلة مع "الحدث" إلى ضرورة توحد السوريين للمطالبة بخروج الميليشيات الإيرانية من سوريا، معتبرا أنها خطر على كل مكونات الشعب السوري بمن فيهم مؤيدو النظام.