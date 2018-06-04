قتيل بانفجار قرب قاعدة للتحالف شمال سوريا

انفجرت عبوة ناسفة، الاثنين، أثناء مرور عربة عسكرية قرب قاعدة يستخدمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محافظة #الرقة شمال #سوريا، ما أدى إلى مقتل شخص لم يُعرف ما إذا كان محلياً أو أجنبياً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس: "انفجرت عبوة ناسفة وُضعت على جانب الطريق أثناء مرور عربة عسكرية بين بلدة عين عيسى في شمال الرقة وقاعدة اللواء 93 العسكرية التي يتواجد فيها جنود أميركيون وفرنسيون ومقاتلون أكراد".

ولم يتمكن المرصد من تحديد جنسية العنصر الذي قتل في الانفجار، وما إذا كان من قوات التحالف الدولي أو من قوات سوريا الديمقراطية، وهي فصائل كردية وعربية مدعومة أميركياً.

وكانت القاعدة العسكرية المعنية تابعة لقوات النظام، قبل أن يسيطر عليها تنظيم #داعش ثم قوات سوريا الديمقراطية العام الماضي.

ويدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية التي طردت التنظيم المتطرف من مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا، بينها مدينة الرقة التي شكلت لسنوات معقل المتطرفين الأبرز في سوريا.

وتخوض هذه القوات حالياً آخر معاركها ضد "داعش" في جيوب صغيرة لا يزال يسيطر عليها في محافظتي دير الزور والحسكة في شرق وشمال شرقي البلاد.