تركيا وأميركا توافقان على خارطة طريق لمنبج السورية

أعلنت الولايات المتحدة وتركيا، في بيان مشترك عقب اجتماع وزيري خارجية البلدين في واشنطن، اليوم الاثنين، أنهما أقرتا خارطة طريق لمدينة منبج بشمال سوريا، وأكدتا التزامهما المشترك بتنفيذها.

وقال البيان إن وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والأميركي مايك بومبيو، ناقشا أيضاً مستقبل التعاون بين بلديهما في سوريا، والخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في منبج.

واتفق الوزيران أيضاً على عقد مزيد من الاجتماعات لحل المشاكل الحالية بينهما، وقالا إن البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي مازالا ملتزمين بمعالجة مخاوفهما المشتركة "بروح الشراكة بين الحلفاء".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي إنه يتوقع إحراز تقدم في قضية المسلحين الأكراد في سوريا.

وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن اليوم الاثنين، إنه ناقش مع نظيره الأميركي وضع خارطة طريق بشأن تأمين مدينة منبج السورية.

وأضاف أن تركيا لن تقبل بالتهديدات فيما يتعلق بمشترياتها الدفاعية في إشارة إلى خطط شراء منظومات الصواريخ الدفاعية (إس-400) من روسيا.

وأضاف أنه لا تأجيل ولا إلغاء لمشتريات طائرات إف-35 من الولايات المتحدة.

ونقلت قناة "تي آر تي خبر" الحكومية عن أوغلو قوله كذلك، إن محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي كانت "ناجحة جداً"، ونقلت قناة "إن تي في" الخاصة عنه قوله إنه يتوقع نتائج ملموسة فيما يتعلق بقضية المسلحين الأكراد.

وفي وقت سابق، كتب تشاووش أوغلو على "تويتر" أنه بحث مع نظيره الأميركي بومبيو، اليوم الاثنين، خارطة الطريق الخاصة بمنبج في شمال سوريا والصراع السوري.

وأضاف تشاووش أوغلو، الذي يجري مباحثات مع بومبيو في واشنطن، أنهما بحثا أيضاً التطورات الإقليمية.