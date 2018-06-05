تركيا: نزع سلاح الأكراد عند ترك منبج السورية

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، إن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية سينزع سلاحهم لدى مغادرتهم مدينة منبج في شمال #سوريا، في إطار خارطة طريق متفق عليها مع الولايات المتحدة، بحسب رويترز.

وأضاف الوزير متحدثا إلى الصحافيين في إقليم أنطاليا بجنوب #تركيا أن العمل المشترك على خارطة الطريق التي اتفق عليها مع نظيره الأميركي، مايك بومبيو، في #واشنطن الاثنين سيبدأ خلال 10 أيام، وسينفذ في غضون 6 أشهر.

وقال إن هذا النموذج يتعين أن يطبق في المستقبل على الرقة وكوباني ومناطق سورية أخرى، تسيطر عليها وحدات حماية الشعب.

وتابع أن الولايات المتحدة لم تتعهد بتصنيف وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية. وقال أيضا إن تعاون تركيا في منبج مع الولايات المتحدة ليس بديلا عن العمل مع روسيا في الشأن السوري.