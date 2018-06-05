سوري يدوس صورة بشار الأسد في دمشق ويترك هذه الرسالة

في خطوة أعادت التذكير، ببدايات الثورة السورية على نظام #بشار_الأسد، قام أحد السوريين، ولم يتم الكشف عن هويته بعد، بطرح صورة بشار الأسد، أرضاً، ثم الدوس بقدمه عليها، في إحدى جامعات العاصمة #دمشق.

وذكرت مواقع سورية معارضة نشرت صورتين للحادثة، إحداهما لصورة الأسد مرمية على الأرض، والثانية لقَدَم أحدهم وهو يدوس عليها، أن أجهزة أمن #النظام_السوري، تجهد بالبحث عن هذا "المندسّ" الذي يرجّح أنه أحد الطلاب الجامعيين المعارضين للنظام السوري.

وذكر أكثر من موقع سوري أن استخبارات الأسد تبحث عن من وصفته بـ"المندس" الذي داس صورة بشار الأسد، بقدمه، أول الشهر الجاري.

وقام داعسُ صورةِ الأسد، بترك رسالة مكتوبة بخط اليد، وباللغتين العربية والإنجليزية، مؤرخة بتاريخ 2 من الشهر الحالي، خاطب فيها من سمّاه "خالد الدمشقي" وتوجّه فيها بالكلام إلى "كل أحرار الثورة الشرفاء، من داخل كلية الإعلام في جامعة دمشق" كما ورد في الرسالة التي حيّت الثورة على الأسد بقولها: "عاشت الثورة السورية العظيمة، عاش الشعب السوري، عاشت سوريا حرة أبية".

وفيما لم يفصح داعس صورة الأسد عن نفسه، أشار معارضون إلى أنه "سوري حرّ" عبّر عن موقفه السياسي من نظام الأسد، رغم كل التطورات التي شهدتها البلاد، خاصة في إشارته إلى استمرار الثورة على النظام.

وكانت الثورة السورية على نظام الأسد، ومنذ اندلاعها عام 2011، شهدت مختلف أنواع التعبير السياسي المطالب بإسقاط النظام، من خلال تحطيم تماثيل بشار وأبيه حافظ، ومن خلال رفع صورهما من على الجدران والمباني، ثم إسقاطها أرضاً، ثم الدوس بالأقدام عليها.