سوريا.. مجلس منبج يرفض أي وجود عسكري تركي

قال مجلس منبج العسكري المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة في شمال #سوريا، اليوم الأربعاء، إن وحدات حماية الشعب الكردية ستسحب مستشاريها العسكريين من المدينة في الأيام المقبلة. ورفض المجلس أي وجود عسكري تركي في المدينة.

وأضاف في بيان أنه قادر على حماية أمن وحدود منبج من أي تهديدات خارجية.

ومصير #منبج هو أساس الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا، التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية، ولكن البلدين قالا

أمس الثلاثاء إنهما اتفقا على خارطة طريق للمنطقة، وقالت وحدات حماية الشعب إنها ستسحب مستشاريها العسكريين.