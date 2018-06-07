بوتين: عملياتنا بسوريا فرصة فريدة لاختبار وتدريب قواتنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية في سوريا فرصة فريدة لاختبار وتدريب قواته.

وأضاف بوتين، الخميس، خلال برنامجه السنوي على التلفزيون الرسمي، أن مهاجمة المتطرفين في #سوريا أفضل من التعامل معهم في روسيا.

وأكد بوتين أنه لا يخطط لسحب جميع قواته من سوريا.

وبدأت روسيا عمليتها في سوريا عام 2015، لتدعم رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وكان بوتين أعلن في ديسمبر كانون أول الماضي عن تقليص الوجود العسكري الروسي هناك.

وقال بوتين إن روسيا "لا تخطط لسحب كل قواتها في هذه المرحلة"، وإنها ستبقى في سوريا "طالما أنها تصب في مصلحة روسيا."

وكانت #موسكو قد أرسلت عددا غير معلوم من المستشارين العسكريين والطيارين والموظفين الفنيين والشرطة العسكرية إلى سوريا.

وأكد بوتين أن القاعدة الجوية الروسية في حميميم والقاعدة البحرية في طرطوس، التي قال إنها مهمة لمساعدة حكومة النظام السورية، لا توجد بها أية منشآت دائمة، وهو ما يعني إمكانية سحب الجيش الروسي بسرعة إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الإشارة إلى أن #الكرملين ربما يكون قد تدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016 لصالح دونالد ترمب "نكتة".

وردا على سؤال حول أفضل نكتة سمعها مؤخرا، قال بوتين إنها شيء قرأه في الإعلام الألماني بأن "ترمب دفع أوروبا في أيدي بوتين".

واستدعى بوتين التقارير حول تدخل #روسيا في الانتخابات الأميركية، قائلا إنه إذا جمع الاثنان فسيكون الأمر "مضحكا".

وقال بوتين إن هذه المزاعم "هراء بالكامل ولا يمكن وصفها إلا بالنكتة".