الجنسية اللبنانية لسوري تورّط بالتهريب.. تعرّف عليه!

ارتفعت وتيرة الجدل في لبنان، بخصوص منح الجنسية لعدد كبير من مواطني دول مختلفة، منها سوريا، خاصة بعد نشر تفاصيل المرسوم الرئاسي اللبناني، الخميس، والذي يرد فيه أسماء جميع المجنّسين الذين كان منهم، رجل الأعمال السوري عبد القادر صبره، والذي سبق وتم الحجز عام 2012، على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لشركته المسجلة باسمه، وهي "وكالة عبد القادر صبره"، ومقرّها محافظة طرطوس المتوسطية.

الجدل في لبنان، حول تجنيس مواطنين لاحقتهم شبهات في بلدانهم الأصلية، رافقه مواقف مختلفة صادرة عن معارضين سوريين، احتجت بشدة على تجنيس سوريين، تربطهم علاقات مالية "مشبوهة" مع نظام الأسد، كعبد القادر صبره، الذي تربطه أكثر من شراكة مالية واستثمارية مع رامي مخلوف، قريب رئيس النظام السوري بشار الأسد، والذي خضع لعقوبات دولية مختلفة، أوروبية وأميركية.

ولفت بعض المعارضين السوريين، إلى أن منح الجنسية اللبنانية، لسوريين، مرتبط بنشاط ميليشيات "حزب الله" المالي المشبوه، تهربا من العقوبات الدولية المفروضة عليه.

وقال المعارض والحقوقي السوري محمد صبرا، في تغريدة له في الثاني من الجاري، تعليقا على منح سوريين الجنسية اللبنانية: "تجنيس سوريين أثرياء في لبنان، ليس بيعا للجنسية، وأغلب المجنسين لا يحتاجونها، لأنهم يحملون جنسيات أجنبية. القطبة المخفية موجودة عند حزب الله وعقوبات أميركا عليه، حزب الله يستبدل إدارة اقتصاد الظل الممول له، بأسماء جديدة، ولضرورات نقل الأموال كان لا بدّ من تجنيسهم".

وجاءت العقوبات التي لحقت برامي مخلوف، أولا جراء تربّحه غير المشروع على حساب أموال وحقوق السوريين، بسبب قرابته برئيس النظام وتمتعه بنفوذ مالي وسياسي جعله مستفيداً من أغلب المشاريع الاستثمارية الضخمة في البلاد، وثانياً لأن مخلوف متهم دوليا بتمويل ميليشيات مرتزقة مقاتلة لصالح الأسد، مقرّها اللاذقية وطرطوس، ولها مقار عسكرية في دمشق وحمص وحلب، ومناطق سورية مختلفة، ساهمت بقتل الآلاف من السوريين.

من هو عبد القادر صبره؟

وعبّرت مصادر صحافية لبنانية، عن "مفاجأتها" لصدور مرسوم رئاسي لبناني، متضمناً منح الجنسية لعبد القادر صبره، شريك رامي مخلوف المعاقب دوليا لفساده وتمويله ميليشيات تقتل السوريين. فمن هو صبره المذكور الذي منح الجنسية اللبنانية، هو وولداه، عبد الله وبشار؟

يعتبر رجل الأعمال السوري عبد القادر صبره، "مناصب في رجل" كما يقول البعض، فهو شغل منصب السفير الفخري لتركيا، في سوريا، وكذلك شغل منصب رئيس مجلس الأعمال السوري التركي، عام 2012، وكان نائب مجلس رجال الأعمال السوري الروسي، منذ تأسيسه.

ويعتبر صبره واحداً من المساهمين في شركة "شام القابضة" التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلا أن إدراج هذه الشركة، في قوائم عقوبات أوروبية وأميركية، دفعت بصبره، للابتعاد، إعلامياً عنها، وتقديم نفسه على أنه لم يعد جزءا منها.

ويملك صبره، شركة (ريامار) الملاحية المحدودة، وهي متخصصة بإدارة وامتلاك السفن، ولها فرعان، واحد في إيطاليا، وآخر في اليونان. ويمتلك صبره، شركة (أكسا) المعروفة باسم "وكالة عبد القادر صبره البحرية"، وكذلك يمتلك شركة "أوفوكو" العاملة بتصدير زيت الزيتون إلى مختلف أنحاء العالم.

ويمتلك أحد أكبر المصانع في المنطقة، وهو خط إيطالي الصنع، لتعبئة العبوات الزجاجية والمعدنية والبلاستيكية، بطاقة إنتاج تصل إلى 250 طناً، في اليوم الواحد. وكذلك يشغل صبره منصب رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية منذ تأسيسها، وهي غرفة تنص قوانينها الصادرة بمرسوم رئاسي، على أن تكون العضوية فيها إلزامية لجميع مالكي السفن، والوكالات البحرية، وشركات المرافئ، وممولي السفن وشركاتها، وغيرها.

ويشار إلى أن صبره، هو رئيس "مجموعة عبد القادر صبره" ومقرها في محافظة طرطوس الساحلية.

غطاء قريب الأسد للتهرب من العقوبات

وذكرت صحيفة "اللوموند" الفرنسية، في عددها الصادر بتاريخ 30 أيار مايو 2014، أن رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري، جمعته شراكة استثمارية كبيرة مع عبد القادر صبره، ليتهرب من العقوبات المفروضة عليه، فعملا معاً باستيراد المنتجات الغذائية، بما في ذلك القمح والسكر والشاي والأرز.

وسبق تم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، بحق "وكالة عبد القادر صبره البحرية" بقرار حجز حمل الرقم 932، صادر عن وزير مالية النظام السوري عام 2012. وجاء في نص القرار: "يوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالفين الواردة أسماؤهم وعلى أموال زوجاتهم إن وجدت". ثم يذكر في نص القرار أسماء عدة أشخاص، كان عبد القادر صبره، واحداً منهم.

وذكر القرار التهمة الموجهة لصبره، وآخرين، وكانت "مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة" في القضية التي حملت رقم (208) لعام 2012.

ويشار إلى أن صبره قد قام بإجراء تسوية على مخالفة التهريب التي أدت إلى الحجز على أموال شركته البحرية، فتم رفع الحجز الاحتياطي الواقع على أمواله، بقرار حمل الرقم (18) صادر عن وزير مالية النظام، بعدما دفع الغرامة الصادرة بحقه، عبر إيصال حمل الرقم (155) بتاريخ 7 يناير 2013.