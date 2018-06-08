سوريا.. أكبر هجوم لداعش على "البوكمال" منذ أشهر

سيطر تنظيم داعش على مناطق من مدينة البوكمال السورية بعد هجوم عنيف، الجمعة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد، على موقعه، أن اشتباكات عنيفة وقعت منتصف ليل الخميس – الجمعة على عدة محاور في بادية البوكمال في الريف الشرقي لدير الزور، بين قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها وعناصر من تنظيم داعش من جهة أخرى، في هجمات متجددة ينفذها الأخير على مواقع النظام وحلفائه.

وترافقت الاشتباكات مع دوي انفجارات عنيفة يرجح أنها ناجمة عن تفجير التنظيم لعربة مفخخة، بينما ترددت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

إلى ذلك، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إنه "أكبر هجوم للتنظيم على مدينة البوكمال منذ سيطرة قوات النظام وحلفائها عليها" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن معارك تدور في المدينة (الواقعة على الحدود العراقية) حالياً أوقعت حتى الآن "25 قتيلاً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها".