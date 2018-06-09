قوات أميركية وتركية تعتزم تسيير دوريات بمنبج السورية

قال وزير الدفاع التركي إن الجنود الأتراك والأميركيين سيراقبون بلدة منبج الرئيسية في شمال سوريا، في إطار اتفاق تم التوصل إليه هذا الأسبوع لانسحاب القوات الكردية.

وفي حديثه في بروكسل، بعد قمة حلف شمال الأطلسي في وقت متأخر، الجمعة، قال وزير الدفاع نور الدين جانكلي، إنه التقى نظيره الأميركي جيمس ماتيس.

وأضاف جانكلي: "لقد عقدنا اجتماعاً مفصلاً وبناء وإيجابياً حول خارطة الطريق في منبج".

ودعت تركيا الولايات المتحدة مراراً وتكراراً إلى وقف دعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها إرهابية وامتداداً للتمرد الكردي داخل حدودها.

ولعبت القوات المدعومة من الولايات المتحدة دوراً أساسياً في محاربة تنظيم "داعش" ودفعها للخروج من شمال سوريا، بما في ذلك منبج.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية تصريحات جانكلي.