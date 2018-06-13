منظمة حظر الكيمياوي: السارين استخدم شمال سوريا

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، الأربعاء، إن التحاليل أكدت استخدام غاز الأعصاب السارين وغاز الكلور المحظورين في هجوم في شمال سوريا العام الماضي.

وأضافت المنظمة في بيان أن السارين استخدم جنوبي مدينة اللطامنة في محافظة حماة يوم 24 آذار/مارس 2017.

وخلصت أيضاً إلى أن "غاز الكلور استخدم على الأرجح كسلاح كيمياوي في مستشفى اللطامنة والمنطقة المحيطة بها يوم 25 مارس 2017".

وفي ذلك التاريخ، أُصيب عشرات الأشخاص بحالات اختناق، بعد هجمات للنظام السوري، استهدفت مدينة اللطامنة، في ريف حماة الشمالي.

يبدأ تأثير بخار غاز #السارين في غضون ثوانٍ، بينما يستغرق تأثير السائل منه عدة دقائق.

عند شم الغاز أو ملامسته الجلد، وهو فسفوري عضوي، فإنه يعطل السائل العصبي بين الغدد والعضلات فتصبح في حالة تنبيه فوق العادة.

ويمكن للجرعة الخفيفة منه أن تؤدي إلى سيلان الأنف والدموع وصولاً إلى الهذيان والتعرق الزائد، وكذلك إلى الدوار والتقيؤ وصعوبة في التنفس.