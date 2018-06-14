سوريا.. اتفاق عسكري تركي أميركي حول منبج

أعلنت القوات المسلحة التركية، الخميس، أن مسؤولين عسكريين من #تركيا و #الولايات_المتحدة توصلوا إلى اتفاق بشأن خطة لمدينة #منبج السورية، خلال اجتماع في شتوتغارت هذا الأسبوع، وقرروا تقديم الخطة إلى رئيسي الدولتين قبل إجراء مزيد من المحادثات.

وقالت أنقرة وواشنطن في الرابع من حزيران/يونيو إنهما اتفقتا على خارطة طريق تشمل انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من منبج.

ولطالما دعت تركيا الولايات المتحدة إلى التوقف عن دعم "الحماية الكردية"، التي تعتبرها إرهابية وامتدادا للتمرد الكردي داخل حدودها.

ولعبت وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من واشنطن، دوراً رئيسياً في قتال تنظيم #داعش ودفعه للخروج من شمال سوريا، بما في ذلك من منبج.