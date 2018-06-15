أميركا تتهم 5 روس و3 سوريين بإرسال وقود طائرات للأسد

وجّهت الولايات المتحدة اتهامات لخمسة روس وثلاثة سوريين بانتهاك العقوبات الأميركية من خلال إرسال وقود طائرات إلى النظام السوري وبغسل الأموال من خلال تحويلات مالية عبر النظام المالي الأميركي للدفع مقابل شحنات الوقود.

وقالت الولايات المتحدة في عريضة اتهام سلمتها هيئة محلفين كبرى في محكمة مقاطعة كولومبيا الجزئية، إن المتهمين استخدموا ناقلتين للمنتجات البترولية هما "موخالاتكا" و"ياز" اللتان تملكهما "ترانسبتروتشارت"، وهي شركة مقرها روسيا لنقل شحنات وقود طائرات إلى سوريا.

وقال جون سي دميرس، مساعد وزير العدل الأميركي لشؤون الأمن القومي في بيان: "تهدف #العقوبات_الأميركية_على_سوريا والقرم إلى إحباط دعم سوريا للإرهاب وسعيها لاستخدام أسلحة دمار شامل".

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في نوفمبر/تشرين الثاني أن ناقلات روسية هربت وقود مقاتلات إلى نظام بشار الأسد عبر المياه الإقليمية لدول في الاتحاد الأوروبي. وفي ذلك التقرير ذكرت "رويترز" أن "موخالاتكا" و"ياز" هما الناقلتان اللتان أوصلتا شحنات وقود الطائرات لسوريا.

وقالت عريضة الاتهام التي نشرت الثلاثاء، إن "موخالاتكا" أفرغت آلاف الأطنان المترية من وقود الطائرات في ميناء بانياس السوري. وأضافت أن الناقلة "ياز" أوصلت وقود طائرات للميناء السوري.

وقالت العريضة إن المتهمين شاركوا في عمليات تحويل مالية بالدولار الأميركي لإيصال وقود طائرات إلى سوريا بما ينتهك العقوبات الأميركية. وأضافت أن المتهمين الروس موظفون لدى "سوفراخت" وهي شركة شحن روسية.

من جهته، قال متحدث باسم "سوفراخت" لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، إن الشركة تنفي ارتكاب أي مخالفات، مضيفاً: "نتوقع أن تلك الاتهامات ستسقط في النهاية".