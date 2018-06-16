فيديو لإرهابيين بسوريا: "سيلفي والجيش التركي خلفي"!

انتشر فيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية وإخبارية، الخميس، يظهر فيه عناصر من "هيئة تحرير الشام" أو "جبهة النصرة" سابقاً، وهم يقومون بالانتشار لتأمين وحراسة نقطة عسكرية تابعة للجيش التركي، في محافظة #إدلب.

وقالت مواقع مختلفة إن الفيديو التقط في منطقة "تل الطوقان" الذي يقع إلى الشرق من محافظة إدلب، وعلى الطريق الواصل بين مدينة سراقب و"أبو الضهور".

وقرية أو تلّ، الطوقان، هو نقطة مراقبة عسكرية تركية، تم إنشاؤها تبعاً لاتفاقيات "أستانا" بين الروس والأتراك والإيرانيين، حيث تم إنشاء نقاط مراقبة تعود للجيش التركي، في إدلب، برفقة عناصر من هيئة تحرير الشام، تبعا لما نقلته وسائل إعلامية سورية معارضة، مطلع العام الجاري.

ويظهر في #الفيديو أحد عناصر "هيئة تحرير الشام" وهو يقول: "سيلفي والجيش التركي من خلفي" ويظهر معه جنود آخرون، وتظهر من ورائهم عربات مدرعة تركية، يبدو أن عناصر "هيئة تحرير الشام" كانوا يقومون بحراستها، تبعاً لما نشرته مواقع إخبارية مختلفة، الخميس، وتبعا لما يظهره الفيديو.

وتتجنب المصادر التركية الرسمية، ذكر أي تنسيق عسكري يجمع ما بين الجيش التركي، و"جبهة النصرة" المصنفة إرهابياً، والتي غيّرت اسمها عام 2016، ليصبح "هيئة تحرير الشام" لتتخلص الأخيرة، من العقوبات المفروضة عليها، ولتتفادى بذلك، العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف الدولي لمكافحة #داعش، والذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.

وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية، هيئة "تحرير الشام" في قائمة التنظيمات الإرهابية، مطلع الشهر الجاري، ثم قام مجلس الأمن الدولي في الخامس منه، بفرض عقوبات على الهيئة وضمّها إلى قائمته السوداء وإعلانها جزءا من "قائمة الإرهاب" الدولية، فيما كانت #واشنطن، قد أدرجت "جبهة النصرة" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية منذ عام 2012.

وقامت مواقع فضائيات ناطقة بالعربية والكردية، بنشر الفيديو الذي يظهر فيه جنود من هيئة تحرير الشام وهم يحرسون نقطة مراقبة عسكرية تركية. ونشرت فضائية "روناهي" الفيديو المذكور، على صفحتها الفيسبوكية، قالت فيه، إنه فيديو يكشف العلاقة بين هيئة تحرير الشام والجيش التركي.

وكذلك فعلت عشرات المواقع والحسابات التويترية والفيسبوكية والإعلامية التي تداولت الفيديو، حيث صبّت غالبية التعليقات على اعتبار الفيديو فاضحاً لـ"علاقة" و"تنسيق" عسكري "كامل" بين الجيش التركي، في #سوريا، وهيئة تحرير الشام.

وذكر معلقون ومواقع إخبارية، أن هذا الفيديو يدحض ما يقوله الجيش التركي عن أنه لا توجد علاقة تجمعه بهيئة تحرير الشام، المصنفة إرهابياً.

وسبق ونقلت مواقع سورية معارضة، دخول عناصر من #الجيش_التركي، لإنشاء نقاط مراقبة جديدة في محافظة إدلب، برفقة عناصر من هيئة تحرير الشام، في شباط/ فبراير من هذا العام.