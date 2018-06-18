عمّان.. اتصالات مع واشنطن وموسكو حول جنوب سوريا

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأحد، أن #الأردن يجري اتصالات مع #الولايات_المتحدة و #روسيا لضمان "عدم تفجر القتال" جنوب #سوريا، مؤكداً التزام الأطراف الثلاثة fحماية اتفاق خفض التصعيد.

وأكد الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان #دي_ميستورا، أن عمّان تجري اتصالات مع واشنطن وموسكو "لضمان عدم تفجر القتال في المنطقة الجنوبية لسوريا، وللحفاظ على اتفاق خفض التصعيد" فيها.

وأضاف أن "الدول الثلاث أكدت التزامها بالاتفاق وضرورة حمايته وتطويره"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية تلقت فرانس برس نسخة منه.

ويشهد الجنوب السوري، الذي يضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وقفاً لإطلاق النار الذي أعلنته موسكو مع واشنطن وعمّان منذ تموز/يوليو الماضي، بعدما أُدرجت المنطقة في محادثات أستانا، برعاية روسية وإيرانية وتركية، كإحدى مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا.

وحض الصفدي على "بذل كل جهد ممكن لوقف القتال وحقن الدم السوري"، مؤكداً أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لوقف معاناة الشعب السوري وإنهاء الأزمة".

كما شدد على أن "الأردن ملتزم باتفاق خفض التصعيد ومستمر في العمل مع الولايات المتحدة وروسيا للحفاظ عليه كخطوة نحو وقف شامل للقتال في سوريا ونحو حل سياسي شامل للأزمة"، مشيراً إلى اتفاق الأطراف على "حتمية التوصل لحل سياسي للأزمة وأهمية الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري".

ويستقدم جيش النظام السوري منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرته، تمهيداً لعملية عسكرية تبدو وشيكة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حال فشل مفاوضات تقودها روسيا.