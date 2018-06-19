مسؤول أميركي يرجح وقوف إسرائيل وراء قصف البوكمال

أعلن مسؤول أميركي، لوكالة فرانس برس، الاثنين، أن الولايات المتحدة "لديها أسباب تدفعها للاعتقاد" بأن #إسرائيل هي التي شنت، ليل الأحد، غارة جوية استهدفت قوة من الحشد الشعبي العراقي في بلدة الهري شرق #سوريا.

وقال المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه: "لدينا أسباب تدفعنا للاعتقاد بأنها ضربة إسرائيلية"، وذلك بعد أن نفت الولايات المتحدة أن تكون هي من قصف موقعاً لميليشيات #الحشد_الشعبي داخل الأراضي قرب الحدود مع العراق، ما أسفر، بحسب "الحشد"، عن مقتل 22 من عناصره وإصابة 12 آخرين بجروح.

واتهمت الميليشيات الولايات المتحدة بشن ضربة على #البوكمال الحدودية مع العراق، بينما كان النظام السوري قد اتهم التحالف الدولي بتنفيذها، غير أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية نفى قيام أي فرد في التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، بتنفيذ ضربات قرب البوكمال.

موضوع يهمك ارتفعت حصيلة قتلى الغارة التي استهدفت ليلاً بلدة في شرق سوريا محاذية للحدود العراقية إلى 52 مقاتلاً موالياً للنظام... مقتل 52 من القوات الموالية للأسد في ضربة شرق سوريا سوريا

وأوضحت قيادة ميليشيات الحشد في بيان أن الضربة التي شنت، مساء الأحد، استهدفت "مقراً ثابتاً لقطعات الحشد الشعبي من لواءي 45 و46 المدافعة عن الشريط الحدودي مع سوريا بصاروخين مسيرين"، ما أدى إلى مقتل 22 عنصراً وإصابة 12 آخرين بجروح.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن عن سقوط 52 قتيلاً، بينهم 30 مقاتلاً عراقياً على الأقل، و16 من الجنسية السورية.