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تركيا: المقاتلون الأكراد ينسحبون من منبج خلال أيام

المصدر: دبي - العربية.نت
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية سيبدؤون في الانسحاب من منطقة منبج بشمال #سوريا، اعتباراً من الرابع من يوليو/ تموز، وذلك بعد استعدادات استغرقت شهراً.

جاءت تصريحات تشاووش أوغلو خلال مقابلة مع قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية الخاصة، بحسب رويترز.

وذكر أن خارطة الطريق الخاصة بالحل في منبج التي تم الاتفاق مع الولايات المتحدة عليها تنفذ بالكامل.

ووافق البلدان هذا الشهر على اتفاق مبدئي تنسحب بموجبه وحدات حماية الشعب من #منبج، فيما تتولى القوات التركية والأميركية الحفاظ على الأمن والاستقرار هناك.

كلمات دالّة

#منبج, #سوريا

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