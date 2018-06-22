أميركا تحمّل روسيا مسؤولية أي تصعيد جديد في سوريا

حضّت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي #هيلي، #روسيا، الجمعة، على ممارسة نفوذها لدى #نظام_الأسد"ليتوقف" عن انتهاك اتفاق خفض التوتر جنوب غربي سوريا.

وقالت هيلي في بيان: "يجب وقف انتهاكات النظام السوري" لاتفاق خفض التوتر جنوب غربي سوريا، قائلة: "نتوقع أن تقوم روسيا بدورها في تنفيذ وضمان اتفاق خفض التوتر الذي ساعدت في وضعه" و"استخدام نفوذها لوضع حد لهذه الانتهاكات التي يرتكبها النظام وكل زعزعة للاستقرار في الجنوب الغربي وعبر سوريا".

كما حذرت السفيرة الأميركية من أنه "في النهاية، ستكون روسيا مسؤولة عن أي تصعيد جديد في سوريا".

وكان الاتحاد الأوروبي قد ندد، في وقت سابق الجمعة، بالهجوم الذي يشنه النظام في محافظة #درعا الخاضعة بغالبيتها لسيطرة فصائل معارضة، داعياً حلفاء النظام إلى وقف الأعمال القتالية لتجنب مأساة إنسانية.

ونزح أكثر من 12 ألف شخص خلال الأيام الثلاثة الماضية من محافظة درعا إثر قصف للنظام، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وأعلنت الأمم المتحدة أن هذا الهجوم يهدد أكثر من 750 ألف شخص في المنطقة.

وتسيطر فصائل معارضة مختلفة على قرابة 70% من منطقة درعا، حيث يحتفظ تنظيم #داعش بوجود هامشي.