إسرائيل تعترض "درون" دخلت مجالها من سوريا 

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية أطلقت صاروخاً على طائرة مسيرة "درون" اقتربت من حدودها الشمالية قادمة من سوريا حيث أجبرتها على العودة.

وأفاد الجيش في بيان "تم إطلاق صاروخ دفاع جوي من طراز (باتريوت) باتجاه طائرة مسيرة اقتربت من الحدود الإسرائيلية قادمة من سوريا".

وأضاف "تراجعت الطائرة نتيجة ذلك عن الحدود"، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد إصابتها بالصاروخ ولم تعبر الحدود.

إلى ذلك، قال قائد في "الحلف الداعم لنظام بشار الأسد" إن طائرة بدون طيار استهدفتها إسرائيل بصاروخ كانت تقوم بعمليات في جنوب سوريا.

وفي شباط/فبراير، تم إطلاق طائرة دون طيار أعلنت إسرائيل أنها إيرانية من سوريا نحو الدولة العبرية ما تسبب بتصعيد تم خلاله إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-16".

ولم يذكر الجيش تفاصيل إضافية بشأن الطائرة المسيرة التي اقتربت من الحدود الأحد.

وحذرت إسرائيل مراراً من تنامي الوجود العسكري الإيراني في سوريا المجاورة الذي ترى فيه تهديداً لأمنها.

ونفذ جيشها ضربات ضد أهداف ايرانية ومرتبطة بإيران في سوريا حيث أفاد مسؤول أميركي أن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة دامية استهدفت موقعاً لمجموعة عراقية مسلحة في شرق سوريا بتاريخ 17 حزيران/يونيو.

واحتلت إسرائيل جزءاً واسعاً من هضبة الجولان الحدودية منذ العام 1967 في تحرك لم يعترف به المجتمع الدولي.