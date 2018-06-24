لأول مرة منذ عام 2013.. الحسكة خالية تماماً من "داعش"

طردت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أميركياً، فلول تنظيم #داعش من محافظة #الحسكة شمال شرقي #سوريا، وفق ما أفادت "سوريا الديمقراطية" والمرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت متأخر السبت.

وسيطرت "سوريا الديمقراطية" على مساحات شاسعة من شمال سوريا وشرقها منذ العام 2015.

من جهته، قال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس: "انتهت قوات سوريا الديمقراطية من عمليات التمشيط في 3 نقاط في محافظة الحسكة كان داعش متمركزاً فيها"، مشيراً: "الآن، لأول مرة منذ 2013، المحافظة خالية بشكل كامل من أي وجود لداعش".

من جانبه، أكد مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، لفرانس برس، في وقت متأخر السبت، أنه لم يعد هناك وجود للتنظيم في الحسكة، لافتاً إلى أنه "تم تحرير المحافظة بشكل كامل لأول مرة منذ 2013".

وفي الأول من أيار/مايو، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إطلاق المرحلة "النهائية" من هجومها على "داعش" في شرق البلاد.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في منتصف آذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 350 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.