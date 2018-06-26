صاروخان إسرائيليان استهدفا مخازن أسلحة لحزب الله بدمشق

تستمر حرب إسرائيل وميليشيات حزب الله اللبناني على الأراضي السورية، حيث استهدف صاروخان إسرائيليان مخازن أسلحة لميليشيات حزب الله قرب #مطار_دمشق الدولي وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفادت وكالة أنباء النظام "سانا" أن الصاروخين سقطا قرب مطار دمشق من دون توضيح طبيعة الموقع المستهدف، ولا ما إذا كان القصف قد تسبب بأي خسائر بشرية أو مادية.

وتحوي منطقة مطار دمشق مواقع لقوات النظام، والمبنى الزجاجي الذي يضم قيادة القوات الإيرانية، ومخازن أسلحة وصواريخ لحزب الله.

فيما فضلت إسرائيل كعادتها عدم التعليق على التقارير الإعلامية عن الضربة وفق متحدث باسم الجيش، أما القوات الروسية الموجودة في #سوريا فهي لم تعلق عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي على القصف الإسرائيلي.

وفي السابق، قصف الجيش الإسرائيلي عشرات المرات أهدافاً عسكرية لحزب الله في سوريا.

وطال القصف مرات عدة مواقع قرب مطار دمشق الدولي، ومنها مواقع فيها إيرانيون في مناطق مختلفة.

وقبل أيام، استهدفت الغارات مواقع قرب الحدود السورية العراقية، أسفرت عن مقتل العشرات من الميليشيات العراقية الممولة من #طهران.