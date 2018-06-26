دي ميستورا يلتقي ممثلي 6 دول لبحث الأزمة السورية

على وقع التصعيد العسكري في درعا، اجتمع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بممثلي ست دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى جانب الأردن والسعودية

بالتزامن مع الزخم الذي تشهده عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

ويأتي الاجتماع بعد نحو أسبوع من المحادثات التي أجراها دي ميستورا مع مسؤولين من روسيا وإيران وتركيا، وهي الدول الضامنة لاتفاقات أستانا.

وتنصبّ جهود المبعوث الأممي حاليا على تفعيل المسار السياسي بالتنسيق مع الدول الثلاث من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية، وذلك بعد عدد من جولات المحادثات التي عُقدت برعاية أممية بين النظام السوري والمعارضة، من دون أن تفلح في تحقيق أي اختراق يذكر.