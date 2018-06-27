شاهد.. مقتل 6 أشخاص بانفجار مفخختين في "عفرين" السورية

أكدت مصادر مختلفة من داخل مدينة #عفرين السورية التابعة لحلب، والتي تسيطر عليها فصائل مسلحة تدعمها تركيا، انفجار سيارتين مفخختين، أودى بحياة 8 أشخاص، تبعا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فيما قالت #صفحات_فيسبوكية من داخل "عفرين" إن عدد القتلى جراء انفجار السيارتين، بلغ 6 أشخاص، وورود أنباء عن وجود عدد كبير من المصابين.

وقالت صفحة "قناة حلب اليوم" #المعارضة، إن عدد القتلى بلغ 6 أشخاص، فيما لم تحدد عدد المصابين، مكتفية بالإشارة إلى وجود عدة جرحى.

ونشرت وكالات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر حالة الخوف والهلع التي ضربت السكان، إثر وقوع التفجيرين.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الانفجار وقع في مقر تابع لـ"الجبهة الشامية" وسط "عفرين"، مؤكدة أن مسلحين طوقوا مكان التفجير، وسط أنباء عن وقوع اشتباكات في الساعات الماضية، بين فصيلي "لواء المعتصم" و"الجبهة الشامية".

وذكرت صفحة "مركز #عفرين الإعلامي" على فيسبوك، أن الانفجارين وقعا بالقرب من دوار كاوا وشارع الفيلات في عفرين "وأنباء عن سقوط قتلى في الشوارع".

ونشرت صفحات فيسبوكية تعنى بأخبار مدينة "عفرين" فيديو لأحد الناشطين، ويظهر من خلفه مكان الانفجار، متحدثا عن وجود عدد من الجثث المتفحمة على الأرض، بحسب تأكيده.